С 1 декабря у ГИБДД появится еще один повод для штрафа: что нужно знать

Езда на летних шинах в зимнее время с 1 декабря станет наказуема

Теперь летние шины входят в перечень условий и неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Это означает, что в летний период (июнь, июль, август) россиянам будет запрещено ездить на шипованной зимней резине, а в зимний период (декабрь-февраль) – на летней резине.

Водителям легковых автомобилей и легких грузовиков до 3,5 тонн теперь необходимо обязательно «переобуться» в зимнюю резину.

Штраф может составлять 500 рублей, однако в течение первых 20 дней после нарушения его можно оплатить со скидкой в 50%.

Стоит отметить, что введение этого правила не лишено пробелов. Например, в начале марта, когда в большинстве российских регионов еще лежит снег, инспектор ГИБДД не сможет оштрафовать водителя за использование летней резины.

Тем не менее, сотрудники «дорожной полиции» все равно будут проверять не только наличие зимних шин, но и их состояние. Закон требует, чтобы зимние шины имели остаточную глубину протектора более 4 мм. Нарушение этого правила также может привести к штрафу в размере 500 рублей или предупреждению.

Кроме того, будет запрещена установка только двух зимних шин на автомобиль, все четыре колеса должны соответствовать сезону.

Источник: Автоновости дня