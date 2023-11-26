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Автосервисы рассказали о проблемах китайских автомобилей в России

Кузовной ремонт и поиск запчастей – главные проблемы китайских машин в России

С ростом популярности и числа владельцев китайских машин автосервисы столкнулись с несколькими проблемами, связанными с ремонтом и обслуживанием таких автомобилей.

Одной из главных проблем является недостаток кузовных деталей для китайских машин. Автомеханики отмечают, что на рынке сейчас присутствует избыток так называемых «расходников», но при этом наблюдается острая нехватка тяжелых элементов кузова, электроники и мультимедийной части.

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Если владелец автомобиля повреждает одну из этих частей, он может ожидать доставку из Китая в течение двух месяцев.

Кроме того, автосервисы также сталкиваются с трудностями при поиске кузовных элементов, которых пока что недостаточно накопилось на российском рынке из-за новизны китайских автомобилей. Это создает проблемы при ремонте и замене поврежденных деталей.

Еще одной сложностью является подбор деталей на основе VIN-кода, так как на китайских автомобилях, может быть, несколько различных номеров. Это затрудняет идентификацию нужных запчастей и может привести к задержкам в ремонте.

Однако, автосервисы уверены, что со временем все эти проблемы будут решены.

Источник: Южный автомобиль

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За РулемЛежнин Роман
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