Кто быстрее: Bugatti Chiron, тюнингованный Lamborghini или раллийный болид?

Гиперкар Bugatti Chiron сразился с доработанными Lamborghini Huracan и MINI

Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport и доработанный Lamborghini Huracan вступили в эпическую гонку, чтобы определить, кто из них является королем скорости. Однако, на этот раз третьим участником стала неожиданная машина – раллийный болид на базе хетчбэка MINI.

Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport, весом 1995 кг, известный своей эксклюзивностью и мощностью, оснащен 1600-сильным 8-литровым W16 двигателем, способным развивать 1600 Н·м крутящего момента.

С другой стороны, доработанный Lamborghini Huracan, оснащенный турбомотором V10 объемом 5,2 литра, был настроен на производительность. Специалисты увеличили мощность двигателя до 1800 л. с., но для этой гонки они ограничили его до 1600 сил и 1500 Н·м крутящего момента.

Темной лошадкой этой гонки стал раллийный автомобиль на базе хетчбэка MINI. Весом всего 1300 килограммов, этот маленький, но мощный болид оснащен 2-литровым бензиновым турбомотором, который генерирует ошеломляющие 600 л. с. и 1000 Н·м крутящего момента.

Итак, какой из этих автомобилей выйдет на первое место? Узнаете в видео.

Источник: YouTube