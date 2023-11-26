#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пьяный водитель попытался притвориться пассажиром, но затея провалилась
Пьяный водитель попытался притвориться пассажиром, но затея провалилась
Пьяный водитель без прав пытался убедить...
Geely Atlas
Российская версия нового Geely Atlas отличается от китайской
Новый Geely Atlas для России отличается от...
Lamborghini Urus
Назван самый популярный люксовый автомобиль в России
Lamborghini Urus стал самым популярным люксовым...

Пьяный водитель попытался притвориться пассажиром, но затея провалилась

Пьяный водитель без прав пытался убедить полицейских, что он пассажир

Как сообщает Казахское телеграфное агентство в Казахстане, полиция задержала пьяного водителя без прав. Инцидент произошел в городе Тобыл в Костанайской области Казахстана.

34-летний водитель в нетрезвом состоянии был за рулем Mercedes. При остановке патрульными, он не придумал ничего лучше, чем пересесть на пассажирское сиденье и попытаться убедить сотрудников полиции, что он пассажир этого автомобиля. При этом в машине он был один. Актерскую игру, естественно, полицейские не оценили.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

Мужчину за нарушения привлекли к 20 дневному административному аресту. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку.

Источник: Газета.ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0