Пьяный водитель попытался притвориться пассажиром, но затея провалилась

Пьяный водитель без прав пытался убедить полицейских, что он пассажир

Как сообщает Казахское телеграфное агентство в Казахстане, полиция задержала пьяного водителя без прав. Инцидент произошел в городе Тобыл в Костанайской области Казахстана.

34-летний водитель в нетрезвом состоянии был за рулем Mercedes. При остановке патрульными, он не придумал ничего лучше, чем пересесть на пассажирское сиденье и попытаться убедить сотрудников полиции, что он пассажир этого автомобиля. При этом в машине он был один. Актерскую игру, естественно, полицейские не оценили.

Мужчину за нарушения привлекли к 20 дневному административному аресту. Автомобиль был изъят и помещен на спецстоянку.

Источник: Газета.ru