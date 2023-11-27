Владельцы «корейцев» столкнулись с проблемой: гарантия теперь на усмотрении дилеров

У владельцев корейских машин появились трудности с гарантией и запчастями

Официальные представительства марок Hyundai и Kia давно отошли от вопросов гарантийного ремонта и поставок запчастей, хотя официально о своем уходе из России не заявляли. Собственники корейских автомобилей сталкиваются с трудностями в обслуживании и ремонте, поскольку гарантийные обязательства перед автовладельцами теперь остались на усмотрение дилеров.

Дилеры сами обеспечивают запасы запчастей и решают вопрос с обслуживанием, а владельцы могут столкнуться и с отказом в гарантийном ремонте.

Ограничение поставок запчастей, наложенное корейскими властями, а также санкции, сказываются на доступности оригинальных запчастей. Однако гендиректор магазина корейских запчастей «Автоспец» Павел Юдин говорит, что регулярные поставки и возможность заказа все же существуют, просто все делается не так быстро, как раньше.

Если выбирать именно какую-то нужную «родную» запчасть, то приедет она только месяца через два-три. По неоригиналу все попроще, но есть узлы, которые в неоригинале лучше не ставить.

Несмотря на то, что поставки оригинальных запчастей корейские власти ограничили, и автопром под санкциями, у той же Kia есть заводы в Турции, Индии, Эквадоре, Индонезии, Китае и на Филиппинах. И поставки возможны оттуда.

Если же речь идет, например, о ходовой, всегда найдутся неоригинальные детали отличного качества.

В целом же за последний год стоимость автозапчастей на корейские машины для российских оптовиков увеличилась в среднем на 25-35%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube