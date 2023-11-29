Качество масел тестируют профессионалы

Ведущему российскому испытательному центру МИЦ ГСМ исполнилось 15 лет

МИЦ ГСМ (Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам) – сегодня это уже группа компаний, в которую входит три лаборатории: в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Объединены они не только программным обеспечением, но и общей системой стандарта качества.

В группу также входит компания Lubribase – подборщик масел для транспортных средств. Она заменила ушедших с рынка иностранных игроков и активно используется на сайтах российских и зарубежных поставщиков масел.

Отдельно следует рассказать и о сервисах, которые внедрены МИЦ ГСМ за последние 1,5 года.

Система Oilgarant дает подтверждение заявленного качества масел на соответствие требованиям отраслевых спецификаций API/ACEA/ААИ. На сегодня это уже порядка 40 действующих сертификатов, и, судя по росту их количества в последние месяцы – сервис набирает популярность.

Тестирование масел в МИЦ ГСМ

Комплекс испытаний «КИТ Оригинальность» – позволяет подтвердить оригинальность уже купленного масла по его анализу в сравнении с эталонами из обширной базы МИЦ ГСМ.

И наконец, сервис Oiltestgaranty создан для защиты индивидуальных потребителей моторных масел. Он позволяет проверить качество масел, подтвердить их оригинальность и не ошибиться при покупке онлайн.

Его сейчас обкатывают на маркетплейсе Ozon: выданный сертификат от МИЦ ГСМ позволяет продавцу ставить отличительный знак в карточке товара. МИЦ ГСМ регулярно проводит контрольные тайные закупки этого масла у данного поставщика и проверяет его на соответствие оригинальной рецептуре. Подлинность сертификата покупатель также может самостоятельно проверить на сайте лаборатории МИЦ ГСМ.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МИЦ ГСМ