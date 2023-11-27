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Среди авто с пробегом опять популярна самая дешевая модель (это даже не Самара-2)

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По сравнению с прошлым годом продажи подержанных автомобилей ВАЗ-2107 в октябре выросли на 26%. Это обеспечило «классике» первое место в октябрьском топе продаж, а также упрочило лидерство в рейтинге годовом.

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В прежние годы (например, в провальном 2022-м) на первое место выходил пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 (Самара-2), но теперь пальма первенства вернулась к заднеприводному седану.

Переднеприводная Самара-2 заодно с Грантой в октябре тоже присутствуют в Топ-3 – соответственно, на втором и третьем местах. Kia Rio и Ford Focus замыкают октябрьскую пятерку лидеров.

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А вот в общегодовых результатах (с января по октябрь) обе упомянутые иномарки находятся на второй и третьей строчках. Причем число их регистраций по итогам десяти месяцев довольно велико, а идущая второй Kia Rio пока сохраняет шансы выйти в лидеры в конце года.

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
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