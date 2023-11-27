Пикапы JMC Vigus по цене до 3 млн рублей появится в 35 дилерских центрах РФ до конца 2023 года

Первая партия пикапов JMC Vigus поступит в продажу в России уже в декабре

На заводе «Автотор» в Калининграде собрали первую партию дизельных пикапов JMC Vigus. Старт продаж на рынке РФ состоится уже в декабре, но автомобиль в нашей стране будет продаваться под другим брендом, причем его цена не превысит 3 млн рублей.

Знакомый с ситуацией источник издания «Китайские автомобили» рассказал, что план производства включает 650 автомобилей, дальнейшие перспективы пока не раскрываются. Новинка будет доступна покупателям в одной полноприводной комплектации. Под капотом пикапа установят дизельный мотор объемом 2,5 л и мощностью 128 л.с., в паре с ним шестиступенчатая механическая коробка передач. Цена этой версии составит 2,999 млн рублей.

JMC Vigus

JMC Vigus JMC Vigus

Пикапы JMC Vigus, начиная с декабря, можно будет приобрести в 35 дилерских центрах в 15 регионах России. Машины также будут продавать в Минске, в качестве сотрудничества рассматривается одна из казахстанских компаний.

В длину JMC Vigus составляет 5345 мм, колесная база — 3085 мм. Отмечается, что китайская версия имеет длину кузова в 5700 мм, но ее не поставляют на внешние рынки. История компании Jiangling Motors Corporation (JMC) началась в 1993 году, она известна китайским потребителям по автомобилям Ford и Isuzu, стоит отметить, что собственные модели JMC используют в производстве технологии японского бренда.

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Источник, фото: Китайские-автомобили.рф