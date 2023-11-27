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Водителям рассказали, почему во время снегопада труднее всего машинам с АКП

Эксперт Хайцеэр рассказал, как быстро выбраться на автомобиле из сугроба

Во время снегопада труднее всего приходится владельцам автомобилей с автоматическими трансмиссиями, прежде всего роботизированными, например Volkswagen с DSG. Об этом в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Прежде всего от буксования страдают роботизированные трансмиссии. Особенно если это семиступенчатый “робот” DSG концерна Volkswagen с сухими сцеплениями. Его можно очень легко вывести из строя», — констатировал Ян Хайцеэр.
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Дело в том, что во время буксования начинают перегреваться любые автоматические трансмиссии, включая вариаторы, потому что часто переключаются и меняются направления движения. Если у водителя не получается выбраться из сугроба, нужно обратиться за помощью или просто отложить поездку, советует Хайцеэр. Во время снегопада труднее всего автомобилям с минимальным дорожным просветом, потому что в этой ситуации огромен риск поломки бампера или порога, резюмирует эксперт.

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Источник: gazeta.ru

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