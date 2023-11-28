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Появились первые скетчи пикапа Dongfeng New Energy (при участии Nissan)

Dongfeng и Nissan готовят новый футуристичный пикап

Судя по представленным эскизам, новый пикап выделяется простой и в то же время уникальной внешностью, разительно отличаясь от традиционных пикапов. Сочетание строгих линий усиливают впечатление силы и стиля внедорожника.

В передней части фары с интегрированной световой полосой визуально делают автомобиль шире. Форма и дизайн светотехники задней части повторяют форму передней части автомобиля. Сзади мы видим надпись Dongfeng.

В целом дизайн подчеркивает визуальную ширину, мощь и устойчивость автомобиля.

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Dongfeng New Energy
Dongfeng New Energy

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У пикапа будет конструкция с двойной кабиной, и, пожалуй, это все, что мы пока о нем знаем.

Сообщается, что Dongfeng New Energy может стать бестселлером от Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Dongfeng и Nissan.

Ожидается также, что Dongfeng New Energy будет чисто электрическим или гибридным пикапом.

Источник: Autohome

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемAutohome
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Фото:За РулемAutohome
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