Появились первые скетчи пикапа Dongfeng New Energy (при участии Nissan)
Судя по представленным эскизам, новый пикап выделяется простой и в то же время уникальной внешностью, разительно отличаясь от традиционных пикапов. Сочетание строгих линий усиливают впечатление силы и стиля внедорожника.
В передней части фары с интегрированной световой полосой визуально делают автомобиль шире. Форма и дизайн светотехники задней части повторяют форму передней части автомобиля. Сзади мы видим надпись Dongfeng.
В целом дизайн подчеркивает визуальную ширину, мощь и устойчивость автомобиля.
У пикапа будет конструкция с двойной кабиной, и, пожалуй, это все, что мы пока о нем знаем.
Сообщается, что Dongfeng New Energy может стать бестселлером от Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Dongfeng и Nissan.
Ожидается также, что Dongfeng New Energy будет чисто электрическим или гибридным пикапом.
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Источник: Autohome
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