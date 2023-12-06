Jaguar Land Rover одобрил моторные масла Rolf

Моторные масла Rolf рекомендованы для заливки в Jaguar и Land Rover

Моторные масла из линейки Rolf Professional получили официальное одобрение Jaguar Land Rover и будут применяться для гарантийного и постгарантийного обслуживания премиальных автомобилей марок Jaguar и Land Rover.

Одобрение синтетических моторных масел Rolf Professional вязкости 0W-20 и 0W-30 было получено по итогам масштабных испытаний, проходивших под строгим контролем специалистов британской автомобильной компании.

Land Rover Range Rover V

Кроме Jaguar Land Rover, масла профессиональной линейки Rolf имеют официальные одобрения BMW, Mercedes-Benz и других крупных производителей, а также официальную лицензию API (American Petroleum Institute).

Линейка масел Rolf Professional специально разработана для профессиональных СТО. Масла изготавливаются из базовых компонентов с высокой термической и окислительной стабильностью и высокоэффективного пакета присадок. Масла серии Rolf Professional обеспечивают максимальную защиту двигателя от коррозии, от износа деталей клапанного механизма и цилиндропоршневой группы, обладают превосходными противозадирными, противоизносными и антифрикционными свойствами.