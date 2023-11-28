Глава VW признал, что бренд «больше не конкурентоспособен»

Томас Шефер: Volkswagen готовится к сокращениям и реструктуризации бренда VW

Руководитель бренда VW Томас Шефер выступил на общем собрании профсоюзных руководителей в Вольфсбурге и не поскупился на жесткие слова, чтобы обрисовать сложившуюся в компании критическую ситуацию.

«Учитывая убытки многих из наших прежних структур, процессов и высокие затраты, мы больше не конкурентоспособны как бренд VW», — прямо заявил он. – Бренду необходимо решить критические проблемы, в том числе связанные с персоналом».

Руководство признает, что руководством бренда VW в последние годы принимались неверные решения. Пришло время снова «повернуть штурвал большого корабля в нужном направлении» после дизельного скандала и правления Дисса.

Генеральный директор VW Томас Шефер

Объявлен пакет мер жесткой экономии, которые должны увеличить доходы компании на 10 миллиардов евро в течение следующих трех лет. В отличие от предыдущих точечных программ, предполагается целенаправленное сокращение затрат и количества сотрудников.

Операционная маржа основного бренда должна вырасти с 3,4 до как минимум 6,5%.

От 4000 до 6000 сотрудников покинут компанию, предпочтительно путем частичного выхода на пенсию, а там – как получится. В целом, количество рабочих мест будет постоянно сокращаться.

Кроме того, производственные мощности на заводах Группы, состоящей из VW, Skoda, Seat и коммерческих автомобилей VW, будут сокращены до 80%, рассматривается, в том числе, закрытие заводов.

«Volkswagen — это суперсильный мировой бренд с великой историей, миллионами преданных поклонников, легендарной продукцией и невероятным техническим опытом. Наша цель — снова заставить бренд сиять», — мотивирует сотрудников Шефер.

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Источник: Auto, Моtor und Sport