В России открыли еще одно производство запасных частей для иномарок
После введения санкций в течение года местный производитель «Резинотехника» перестроился и начал дополнительно выпускать 15 изделий для конвейеров заводов КАМАЗ, Урал, ЯЗДА, «Автодизель» (ЯМЗ) и других производителей.
Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлы трансмиссии – редукторы, раздаточные коробки, ступичные узлы и топливная аппаратура. Шесть из этих изделий уже введены в серийное производство для конвейеров, а также возобновлен выпуск четырех компонентов для АВТОВАЗа, на замену импортным.
«В этом году предприятие вышло еще и на рынок автозапчастей для иномарок. Освоен выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi», – говорится в сообщении Минпроэнерго Саратовской области.
Сегодня «Резинотехника» выпускает более 280 видов резинотехнических изделий и комплектующих для ведущих автопроизводителей России, таких как моторные заводы Ярославля, Тутаева, Заволжья, а также для других предприятий.
Помимо производства, предприятие активно занимается научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью, постоянно разрабатывая и внедряя новые технологии в свою продукцию.
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Источник: Минпроэнерго Саратовской области/Telegram
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