Угнать за 10 месяцев: в Подмосковье начала пропадать спецтехника

Полиция Московской области задержала банду угонщиков экскаваторов

В Сергиевом Посаде, Пушкине, Ступине и Наро-Фоминске полиция задержала пятерых уроженцев Закавказья в возрасте от 36 до 42 лет, двое из них ранее судимы. Полиция считает, что мужчины являют собой банду, специализирующуюся на угонах экскаваторов-погрузчиков.

По предварительным данным, они искали неохраняемые стоянки с техникой вблизи строек, проникали туда ночью, разбирали замок зажигания и, соединив провода, заводили мотор.

«Транспортные средства правонарушители отгоняли в ближайшую лесополосу, снимали регистрационные знаки и повреждали навигационную систему. На следующий день участники группы приезжали на грузовом фургоне, на котором перевозили похищенное имущество в отстойники, находящиеся в г.о. Домодедово и Москве», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Таким нехитрым способом за 10 месяцев злоумышленники умыкнули пять единиц спецтехники, «плохо стоявшей» в Сергиевом Посаде, Пушкине, Ступине и Наро-Фоминске. Сумма ущерба составила более 33 миллионов рублей.

В результате обысков у них изъяли два похищенных трактора, а также четыре легковушки и грузовик, использовавшиеся при угонах. Возбуждены и объединены в одно производство уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ, фигуранты заключены под стражу.

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Источник: МВД Медиа