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У премиального внедорожника M-Hero совокупная мощность агрегатов составляет 816 «лошадей»

«Моторинвест» объявил прием заказов на внедорожник M-Hero с гибридной установкой

Российский завод «Моторинвест» анонсировал начало приема заказов на внедорожник M-Hero. Модель выходит на российский рынок с гибридной силовой установкой.

У M-Hero, построенного на рамной конструкции, независимая подвеска с пневмонастройкой и полноуправляемым шасси. Габариты внедорожника: 5066 мм (с запаской), ширина – 2080 мм, высота – 1935 мм, размер колесной базы – 2950 мм.

M-Hero
M-Hero
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Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой с тремя электромоторами и двигателем внутреннего сгорания, работающим исключительно в качестве генератора. Суммарная мощность агрегатов – 816 л.с. и 1050 Нм., запаса хода хватит на 750 км по циклу WLTP.

Дорожный просвет можно регулировать от 221 мм в стандартном положении и до 326 мм в режиме Off-Road. Внедорожник способен преодолевать броды, максимальная глубина составляет 900 мм.

На текущем этапе нет более детальной информации, вся подробности о комплектациях и стоимости нового внедорожника будут обнародованы накануне официального старта продаж. Примечательно, что цены в Китае стартуют от 637 700 юаней (8,075 млн рублей по курсу, актуальному на момент написания новости).

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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