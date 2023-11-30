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Названа причина, по которой могут вернуть техосмотр

Эксперт Саблин: Обязательное ТО для легковых автомобилей может вернуться

Руководитель консалтинговой компании Sablin Consulting Group Андрей Саблин высказал предположение о возможном возвращении государственного технического осмотра (ТО) для легковых автомобилей.

Специалист по аккредитации пунктов техосмотра подчеркнул, что данная инициатива активно обсуждается в отрасли, особенно среди операторов техосмотра.

Основные факторы, подталкивающие к возможному возвращению обязательного ТО, включают геополитическую обстановку, старение автомобильного парка на дорогах и поддержку со стороны автомобилистов.

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Но основной причиной для подобных изменений, конечно же, стало старение автопарка, особенно на фоне снижения продаж новых автомобилей.

Несмотря на подъем рынка благодаря китайскому автопрому, средний возраст машин на дорогах России превышает 15 лет, что вызывает у многих экспертов обеспокоенность. Проблема наиболее актуальна в регионах, где доходы населения не всегда позволяют своевременно обслуживать машины. Неисправный автомобиль увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Эксперт подчеркивает, что если техосмотр вернется, то в скорректированном виде: он должен быть максимально прозрачен и исключать коррупционную составляющую. По его мнению, ожидать изменений стоит не ранее весны 2025 года.

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Источник: lenta.ru

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