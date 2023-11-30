Lada XRAY возглавила рейтинг самых безопасных автомобилей — всего 5,9% ДТП за год

Страховщики назвали самых аккуратных водителей в России

В России количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах в текущем году снизилось на 3,3% по сравнению с 2022 годом. Самыми безопасными автомобилями являются Lada XRAY, Renault Sandero, Hyundai ix35. Такой вывод сделали специалисты Группы «Ренессанс страхование».

«В 2022 году частота обращений по случаю ДТП составляла 21,2 процента, а уже в 2023-м — 17,9. Это вызвано в том числе и тем, что по каско застрахованы, в основном, новые и относительно новые автомобили, и среди клиентов преобладают аккуратные водители», – уточняется в исследовании.

По мнению аналитиков, самыми аккуратными водителями оказались владельцы Lada XRAY – частота их попадания в ДТП составляет 5,9%. Затем идут Renault Sandero (6,4 %), Hyundai ix35 (6,5%), Ford Focus (6,7%) и Nissan Qashqai (7%).

Самый высокий показатель ДТП зафиксирован у владельцев Haval Jolion (18,5%) и Chery Tiggo 7 (14,5%). Аналитики объяснили такие показатели популярностью этих марок в автопарках, включая такси. В топ среди городов с самым низким количеством ДТП в ноябре 2023 года вошли Калуга, Ярославль, Челябинск, Петербург и Екатеринбург.

«На частоту ДТП сейчас влияют два основных тренда. С одной стороны, как мы заметили сразу после возникновения дефицита новых автомобилей и начавшихся проблем с запчастями в прошлом году, водить стали гораздо аккуратнее. В первую очередь это относится к новым или относительно новым автомобилям, застрахованным по каско», – подчеркнул вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Он отметил, что снижение показателей ДТП в 1-м квартале 2023 года к 1-му кварталу 2022-го – до и после изменения ситуации на рынке с автомобилями и запчастями, составило в зависимости от региона от 20 до 50%, подытожил Демидов.

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Источник: lenta.ru