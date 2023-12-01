Эти тестеры для АКБ покупать нельзя!

«За рулем» испытал 10 электронных тестеров АКБ — вот аутсайдеры

Электронные тестеры аккумуляторных батарей (АКБ) позволяют измерить напряжение на клеммах, оценить токи холодной прокрутки, заряд, ресурс и тому подобное.

Кроме того, с их помощью оценивается внутреннее сопротивление батареи. Для этого устройствами создаются пиковые миллисекундные нагрузки.

При этом тестеров АКБ на рынке очень много, и выбрать тот, который будет максимально точно проводить замеры, нелегко. Нужны испытания, которые провели эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

В ходе испытаний выяснилось, что при выборе тестера нельзя ориентироваться на его стоимость. Например, самый дорогой из испытуемых – Launch BST580D стоимостью около 15 000 рублей – показал себя не лучшим образом. Его инструкция – плохой машинный перевод, а сам прибор не показал сверхвозможностей ни в виде тестера АКБ, ни как сканер OBD-II.

Не понравился и Мегеон 81012, который за свою цену (9000 рублей) мог бы показывать графики напряжения при пуске и пульсации от генератора. Но использован допотопный дисплей, который на это не способен.

Tirol T16897 за 1100 рублей испытатели назвали «примитивной игрушкой». Это простейший вольтметр на разноцветных светодиодах, зажимы-«крокодилы» которого не налезают на клеммы батареи.

Четвертый аутсайдер – Berkut Specialist Test-01 за 3800 рублей. Прибор не русифицирован и измеряет только параметры батареи без стартера и генератора.

Фото одного из победителей, который «За рулем» рекомендует для СТО и о котором вы узнаете из декабрьского номера журнала

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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Тестируем тестеры», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.