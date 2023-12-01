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Эти тестеры для АКБ покупать нельзя!

«За рулем» испытал 10 электронных тестеров АКБ — вот аутсайдеры

Электронные тестеры аккумуляторных батарей (АКБ) позволяют измерить напряжение на клеммах, оценить токи холодной прокрутки, заряд, ресурс и тому подобное.

Кроме того, с их помощью оценивается внутреннее сопротивление батареи. Для этого устройствами создаются пиковые миллисекундные нагрузки.

При этом тестеров АКБ на рынке очень много, и выбрать тот, который будет максимально точно проводить замеры, нелегко. Нужны испытания, которые провели эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В ходе испытаний выяснилось, что при выборе тестера нельзя ориентироваться на его стоимость. Например, самый дорогой из испытуемых – Launch BST580D стоимостью около 15 000 рублей – показал себя не лучшим образом. Его инструкция – плохой машинный перевод, а сам прибор не показал сверхвозможностей ни в виде тестера АКБ, ни как сканер OBD-II.

Автомобилисты загнали себя в рекордные долги

Не понравился и Мегеон 81012, который за свою цену (9000 рублей) мог бы показывать графики напряжения при пуске и пульсации от генератора. Но использован допотопный дисплей, который на это не способен.

Tirol T16897 за 1100 рублей испытатели назвали «примитивной игрушкой». Это простейший вольтметр на разноцветных светодиодах, зажимы-«крокодилы» которого не налезают на клеммы батареи.

Четвертый аутсайдер – Berkut Specialist Test-01 за 3800 рублей. Прибор не русифицирован и измеряет только параметры батареи без стартера и генератора.

Фото одного из победителей, который «За рулем» рекомендует для СТО и о котором вы узнаете из декабрьского номера журнала
Фото одного из победителей, который «За рулем» рекомендует для СТО и о котором вы узнаете из декабрьского номера журнала

Узнать о победителях испытаний, их возможностях и стоимости вы можете в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Тестируем тестеры», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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