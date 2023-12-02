На один цилиндр больше! Geely Coolray получил новый двигатель

Geely представил обновленный Coolray с новым мотором

На тест-драйве «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, побывал обновленный китайский кроссовер Geely Coolray.

Эксперт издания Кирилл Милешкин рассказал про главное изменение в автомобиле – новый двигатель.

Обновленный Geely Coolray

Это уже не трехцилиндровый турбомотор, а более привычный и уважаемый в России четырехцилиндровый.

Салон обновленного Geely Coolray

Объем двигателя прежний – 1,5 литра, но мощность изменилась: не 150, а 147 л.с. При этом крутящий момент, наоборот, увеличился с 255 до 270 Нм. Также эксперт отметил, что «полка» пика крутящего момента стала уже – 2000–3500 об/мин вместо прежних 1500–4000.

В результате расход бензина по паспорту снизился на 0,3 л на 100 км в городе и на 0,6 л на 100 км на трассе. Теперь кроссовер сжигает на сотню километров 7,2 и 5,5 л соответственно.

Динамика автомобиля улучшилась незначительно – на 0,3 секунды, и составляет 8,1 секунды до 100 км/ч. Кирилл объяснил это сменой передаточных чисел в преселективном роботе – да, этот агрегат тоже обновили, чтобы он лучше раскрывал характер нового двигателя.

О том, как стал ехать обновленный Geely Coolray и какие еще изменения в него внесли, читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Плюс цилиндр», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.