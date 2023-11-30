Эта процедура позволит привести мощность двигателя авто к налоговыгодным значениям

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В ГИБДД назвали законный способ уменьшения суммы транспортного налога

Автомобильный рынок России растет не только за счет официальных поставок, но и схемы параллельного импорта. Эксперты автомобильного ресурса njcar.ru выяснили в ГИБДД, как, не нарушая закон, уменьшить сумму транспортного налога, снизив мощность двигателя автомобиля, ввезенного по схеме параимпорта.

Дело в том, что модели с одинаковыми двигателями для рынка РФ и других стран имеют разные значения мощности в паспортах. Из-за этого, россияне вынуждены платить более высокий налог на транспорт. Причем даже незначительное превышение порога мощности двигателя на несколько «лошадей» может обернуться увеличением налога на 30-40 тысяч рублей ежегодно.

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Чтобы на законных основаниях снизить мощность двигателя и платить меньшую сумму налога, автовладельцу нужно провести техническую модификацию двигателя транспортного средства и получить предварительное согласование испытательной лаборатории.

Ее специалисты проведут оценку на предмет возможности изменения мощности авто и проверят на соответствие требованиям безопасности. С полученным от лаборатории разрешением автовладелец обращается в ГИБДД с просьбой выдать разрешение на снижение мощности мотора.

После получения разрешения ГИБДД владельцу авто нужно обратиться в сертифицированный сервисный центр, специалисты которого заменят программное обеспечение блока управления двигателя. Это потребует определенных финансовых вложений, и после этого владелец снова должен обратиться в ГИБДД за запросом направления в один из аккредитованных испытательных центров.

Там специалисты проведут необходимые тесты и выдадут обновленное свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). На основании этих документов будут внесены изменения в ПТС и в базу ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что общая стоимость процедуры снижения мощности двигателя может превысить размер налоговых платежей за несколько лет.

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Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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Фото:За Рулем«За рулем»
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