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Названы минусы популярного корейского кроссовера – их немного

Эксперт оценил выгоду от покупки 10-летнего кроссовера Hyundai ix55

Hyundai ix55 выпускался с 2008 по 2013 годы. Сегодня он обойдется в сумму от 1,22 млн до 2,05 млн рублей.

Но прежде чем выбирать этот просторный и мощный кроссовер, нужно знать о некоторых его особенностях, на которые указал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

Hyundai ix55
Hyundai ix55

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первая касается дизельного двигателя объемом 3 литра. Версий у него две (239 и 250 л.с.), а проблемы – одинаковые. Топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а клапан EGR, если засорится, вызывает высокий угар масла и отказы датчиков.

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Также турбодизель плохо переносит перегревы – его радиатор надо чаще мыть и не забывать менять антифриз. Кстати, дизель этот не отличается экономичностью и сжигает до 15 литров дизтоплива на 100 км пути в городе (и около 0,5 литра масла на 1000 км).

Минус бензинового атмосферного мотора (264 л.с.) – требовательность не только к качеству, но и к уровню масла. При низком уровне есть риск проворота вкладышей. Также нужно регулировать клапаны каждые 70–80 тысяч км.

К минусам стоит отнести и дорогие (и сложные) самовыравнивающиеся задние амортизаторы, которыми кроссовер оснащается в топовых комплектациях.

О достоинствах и особенностях Hyundai ix55 с пробегом читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Hyundai

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Hyundai ix55: 2008–2013», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКирилл Панов
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