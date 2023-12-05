Названы минусы популярного корейского кроссовера – их немного

Эксперт оценил выгоду от покупки 10-летнего кроссовера Hyundai ix55

Hyundai ix55 выпускался с 2008 по 2013 годы. Сегодня он обойдется в сумму от 1,22 млн до 2,05 млн рублей.

Но прежде чем выбирать этот просторный и мощный кроссовер, нужно знать о некоторых его особенностях, на которые указал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

Hyundai ix55

Первая касается дизельного двигателя объемом 3 литра. Версий у него две (239 и 250 л.с.), а проблемы – одинаковые. Топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а клапан EGR, если засорится, вызывает высокий угар масла и отказы датчиков.

Также турбодизель плохо переносит перегревы – его радиатор надо чаще мыть и не забывать менять антифриз. Кстати, дизель этот не отличается экономичностью и сжигает до 15 литров дизтоплива на 100 км пути в городе (и около 0,5 литра масла на 1000 км).

Минус бензинового атмосферного мотора (264 л.с.) – требовательность не только к качеству, но и к уровню масла. При низком уровне есть риск проворота вкладышей. Также нужно регулировать клапаны каждые 70–80 тысяч км.

К минусам стоит отнести и дорогие (и сложные) самовыравнивающиеся задние амортизаторы, которыми кроссовер оснащается в топовых комплектациях.

О достоинствах и особенностях Hyundai ix 55 с пробегом читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Фото: Hyundai

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «Hyundai ix55: 2008–2013», опубликованной в журнале «За рулем» №12/2023.