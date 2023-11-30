Подпишись на «За рулем» и выиграй призы для автолюбителя!

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Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

29 ноября 2023 года был проведен очередной розыгрыш призов для читателей, оформивших подписку на нашем сайте. Участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 29.11.23 выбрано три победителя.

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Победители розыгрыша от 29. 11.23:

Емелев Сергей Александрович из Кирова выиграл пылесос GREENWORKS + аккумулятор + зарядное устройство.

Денис из Москвы получит ударный гайковерт + аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.


Кулаков Сергей Николаевич из Екатеринбурга станет обладателем комплекта из светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v

Сотрудники ООО «За рулем» до 08 декабря свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.

Напомним, что победители ежемесячных розыгрышей, не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но смогут принять участие в розыгрышах призов 2024 года.

Для участия в розыгрышах Вы можете оформить подписку на журнал За рулем на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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