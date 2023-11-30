Подпишись на «За рулем» и выиграй призы для автолюбителя!
Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.
29 ноября 2023 года был проведен очередной розыгрыш призов для читателей, оформивших подписку на нашем сайте. Участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.
С помощью Генератора случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 29.11.23 выбрано три победителя.
Победители розыгрыша от 29. 11.23:
Емелев Сергей Александрович из Кирова выиграл пылесос GREENWORKS + аккумулятор + зарядное устройство.
Денис из Москвы получит ударный гайковерт + аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.
Кулаков Сергей Николаевич из Екатеринбурга станет обладателем комплекта из светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v
Сотрудники ООО «За рулем» до 08 декабря свяжутся с победителями и расскажут, как получить призы.
Напомним, что победители ежемесячных розыгрышей, не могут участвовать в последующих розыгрышах 2023 года, но смогут принять участие в розыгрышах призов 2024 года.
Для участия в розыгрышах Вы можете оформить подписку на журнал За рулем на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.
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