По этим признакам полицейский поймет, что с водителем что-то не так

7 признаков, по которым инспектор выберет именно этот автомобиль для остановки

Для обычного человека двигающиеся по дороге легковые автомобили кажутся однотипными, различаясь лишь маркой, моделью и цветом. Однако опытному сотруднику ДПС уличная картина видится совсем иначе.

В первую очередь, внимание ДПС привлекает общий внешний вид автомобиля: состояние номерных знаков, оптики, стекол и кузова. Насторожат необычная окраска или отсутствие элементов конструкции, таких как бамперы, решетка радиатора, боковое зеркало и т. д.

Вероятность тщательной проверки возрастает при наличии нестандартных элементов в экстерьере: тонированные передние окна, кенгурятник, спойлер или дополнительная оптика.

ГИБДД также обращает внимание на старые транспортные средства с ржавчиной на кузове и отсутствующим глушителем. Внешний облик и манеры водителя становятся важными факторами, которые привлекают внимание инспектора. Сотрудник полиции может остановить водителя в солнечных очках в пасмурную погоду или жующего жвачку. Опытный инспектор может выявить подозрительные моменты даже в мельчайших движениях головы водителя.

Необычный стиль вождения также привлечет внимание. Например, машина двигается с высокой скоростью и часто меняет полосы, водитель не может удержать траекторию или, напротив, двигается слишком медленно, аккуратно и осторожно.

Сотрудники ДПС останавливают и тех, кто забыл включить фары или пристегнуться, а также едет с непротертыми фарами и номерными знаками.

Если же водитель законопослушный и у него все в порядке, но инспектор по какой-то причине его остановил для проверки документов, не стоит давать волю эмоциям при отстаивании своих прав. Полицейский на службе, его задача выявлять непорядки на дороге, поэтому вести себя с ним следует корректно и доброжелательно.

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Источник: njcar.ru