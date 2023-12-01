Дешевле «китайца» — на рынок РФ привезли кроссовер Kia Stonic
Российский дилер привез на рынок РФ компактный кроссовер Kia Stonic, созданный на базе европейской версии хэтчбека Kia Rio. Цена нового автомобиля 2023 года выпуска и без учета скидок составляет 2,5 млн рублей.
Владелец Stonic получит за эти деньги кроссовер в комплектации GT Line с турбомотором объемом 1,0 л мощностью 100 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач, привод – передний.
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Кроме того, кроссовер оснащен электроприводом и складыванием зеркал, есть подогрев передних сидений, круиз-контроль, система «старт-стоп», 17-дюймовые литые диски, рейлинги на крыше, кожаный руль, медиасистема с жидкокристаллическим экраном, поддержка Apple CarPlay/Android Auto.
В России Kia Stonic официально продается впервые, и его цена в 2,5 млн рублей ниже цены аналогичных кроссоверов китайских марок. Для сравнения, Chery Tiggo 4 Pro в топовой версии стоит 2,62 млн рублей, Omoda C5 — 2,679 млн рублей, а Changan Uni-T – 2,869 млн рублей.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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