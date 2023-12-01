Автопроизводителям с 1 декабря запретили выпускать машины без ABS

Автоэксперт Подщеколдин объяснил, как ABS может повлиять на повышение цен авто

Требование к автопроизводителям оснащать транспортные средства антиблокировочной системой тормозов (ABS) может оказать влияние на ценообразование автомобилей. Таким мнением с АиФ поделился вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

С 2022 года российский автопром производил автомобили по упрощенным параметрам, но с 1 декабря все изменилось. Теперь транспортные средства должны быть оснащены антиблокировочными системами, которые предотвращают блокировку колес во время торможения и позволяют водителю держать под контролем управление автомобилем.

Подщеколдин констатирует, что оснащение автомобиля любой дополнительной нагрузкой обернется для производителя дополнительными расходами.

«Безусловно, есть вариант, что заводы возьмут его на свой счет, но экономическая ситуация такова, что вряд ли предприятия пойдут на это. На сколько дооснащение антиблокировочными системами тормозов увеличит стоимость автомобиля, сказать сложно. Полагаю, это будет в пределах 20-30 тысяч, но никак не сотен тысяч рублей», — предположил эксперт.

Подщеколдин уточнил, что речь идет о таких автомобилях, как УАЗ-«буханка», ряд моделей ГАЗа и некоторых других.

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Источник: aif.ru