#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Угнать за 10 месяцев: в Подмосковье начала пропадать спецтехника
Угнать за 10 месяцев: в Подмосковье начала пропадать спецтехника
Полиция Московской области задержала банду...
Toyota Century
Странная ценовая политика: цена Toyota Century в Китае вдвое выше, чем в Японии
Toyota Century за пределами Японии будет вдвое...
Обновленный Geely Coolray
На один цилиндр больше! Geely Coolray получил новый двигатель
Geely представил обновленный Coolray с новым...

Роскошь в «минималке»: Mercedes S-класса обзавелся самой бедной комплектацией

Представлен бюджетный Mercedes-Benz S-класса с 2,5-литровым мотором

На китайском рынке Mercedes-Benz представил «S-класс для бедных» с 2,5-литровым мотором

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

В основе этого флагманского автомобиля лежит шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который предлагает два варианта мощности: 313 л. с. для модели S400 L и 367 л. с. для модели S450 L 4Matic. Интересно отметить, что во втором случае была установлена более производительная турбина с более высоким давлением, что позволяет достичь дополнительной мощности.

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

Базовая версия с мотором 2,5 оснащена задним приводом и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды, при этом расходуя в среднем 7,7 литров на 100 километров. 367-сильный вариант имеет полный привод и немного более динамичные характеристики, разгоняясь до 100 км/ч за 5,6 секунды. Однако расход топлива в этом случае составляет 8,3 литра на 100 километров.

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz S400 L стоит около 135 тысяч долларов, в то время как за Mercedes-Benz S450 L 4Matic придется заплатить уже 188 тысяч долларов.

Это значительно ниже стоимости других моделей S-класса, делая эти автомобили доступными для широкой аудитории.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулемautohome.com.cn
Фото:За Рулемautohome.com.cn
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mercedes-Benz S-класса

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв