Роскошь в «минималке»: Mercedes S-класса обзавелся самой бедной комплектацией

Представлен бюджетный Mercedes-Benz S-класса с 2,5-литровым мотором

На китайском рынке Mercedes-Benz представил «S-класс для бедных» с 2,5-литровым мотором

Mercedes-Benz S-класса

В основе этого флагманского автомобиля лежит шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом, который предлагает два варианта мощности: 313 л. с. для модели S400 L и 367 л. с. для модели S450 L 4Matic. Интересно отметить, что во втором случае была установлена более производительная турбина с более высоким давлением, что позволяет достичь дополнительной мощности.

Mercedes-Benz S-класса

Базовая версия с мотором 2,5 оснащена задним приводом и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды, при этом расходуя в среднем 7,7 литров на 100 километров. 367-сильный вариант имеет полный привод и немного более динамичные характеристики, разгоняясь до 100 км/ч за 5,6 секунды. Однако расход топлива в этом случае составляет 8,3 литра на 100 километров.

Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz S400 L стоит около 135 тысяч долларов, в то время как за Mercedes-Benz S450 L 4Matic придется заплатить уже 188 тысяч долларов.

Это значительно ниже стоимости других моделей S-класса, делая эти автомобили доступными для широкой аудитории.

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Источник: IXBT