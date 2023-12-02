В России дешевеют машины: какой бренд больше всего уступил?

В ноябре шесть автопроизводителей решили снизить цены на свою продукцию

Среди брендов, которые предложили наиболее доступные цены, можно отметить «Москвич 3» и китайскую марку Haval.

«Москвич 3» теперь предлагается с прямой выгодой в размере 100 тысяч рублей во всех комплектациях. Это же самое сделал и Haval, снизив цены на свой кроссовер M6 на 100 тысяч рублей.

Москвич 3

Еще одним китайским производителем Changan была предложена дополнительная выгода на 14 моделей, дисконт на которые составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Автомобили Chery также подешевели в зависимости от модели, снижение цены составило от 80 аж до 350 тысяч рублей.

Кроме того, седан Omoda S5 и его спортивная версия S5 GT подешевели на 70-80 тысяч рублей. Отечественный электрический кроссовер Evolute i-Sky также стал доступнее на 70 тысяч рублей во второй половине ноября. Однако модель Evolute i-Joy, напротив, подорожала.

Несмотря на это, несколько производителей, таких как GAC, Skywell, Lada и Dongfeng, повысили цены на свои автомобили.

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Источник: Автоновости дня