В России дешевеют машины: какой бренд больше всего уступил?
Среди брендов, которые предложили наиболее доступные цены, можно отметить «Москвич 3» и китайскую марку Haval.
«Москвич 3» теперь предлагается с прямой выгодой в размере 100 тысяч рублей во всех комплектациях. Это же самое сделал и Haval, снизив цены на свой кроссовер M6 на 100 тысяч рублей.
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Еще одним китайским производителем Changan была предложена дополнительная выгода на 14 моделей, дисконт на которые составляет от 30 до 100 тысяч рублей. Автомобили Chery также подешевели в зависимости от модели, снижение цены составило от 80 аж до 350 тысяч рублей.
Кроме того, седан Omoda S5 и его спортивная версия S5 GT подешевели на 70-80 тысяч рублей. Отечественный электрический кроссовер Evolute i-Sky также стал доступнее на 70 тысяч рублей во второй половине ноября. Однако модель Evolute i-Joy, напротив, подорожала.
Несмотря на это, несколько производителей, таких как GAC, Skywell, Lada и Dongfeng, повысили цены на свои автомобили.
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Источник: Автоновости дня
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