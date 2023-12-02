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Кроссовер Skoda Kodiaq вернулся на российский рынок: цена удивит

В России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq от 5 млн рублей

В наличии имеется несколько моделей с различными комплектациями, включая полноприводные варианты.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Самая доступная комплектация, названная Style, оснащена 2-литровым 220-сильным бензиновым турбомотором и роботизированной коробкой передач DSG. Ее стоимость составляет 5 050 000 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Вариант с комплектацией «Индивидуальная» с тем же двигателем оценивается в 5 400 000 рублей. Самыми дорогими версиями являются «Кодиаки» в исполнении Laurin& Klement, которые предлагаются по цене 6 200 000 рублей. Они оснащены 2-литровым 180-сильным турбомотором, 19-дюймовыми дисками, высококачественной акустикой Canton, кожаными сиденьями с вышитым названием версии, электроприводом багажника и множеством других опций.

Среди дополнительных функций можно отметить топовую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемSkoda
Фото:За РулемSkoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-6