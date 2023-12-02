Кроссовер Skoda Kodiaq вернулся на российский рынок: цена удивит
В наличии имеется несколько моделей с различными комплектациями, включая полноприводные варианты.
Самая доступная комплектация, названная Style, оснащена 2-литровым 220-сильным бензиновым турбомотором и роботизированной коробкой передач DSG. Ее стоимость составляет 5 050 000 рублей.
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Вариант с комплектацией «Индивидуальная» с тем же двигателем оценивается в 5 400 000 рублей. Самыми дорогими версиями являются «Кодиаки» в исполнении Laurin& Klement, которые предлагаются по цене 6 200 000 рублей. Они оснащены 2-литровым 180-сильным турбомотором, 19-дюймовыми дисками, высококачественной акустикой Canton, кожаными сиденьями с вышитым названием версии, электроприводом багажника и множеством других опций.
Среди дополнительных функций можно отметить топовую мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.
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Источник: Автоновости дня
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)
Вместительный
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((