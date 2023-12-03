Какие люксовые автомобили на «вторичке» больше всего привлекают россиян?

Самым популярным люксовым подержанным автомобилем стал Bentley Continental GT

В октябре текущего года на российском рынке было продано целых 37 автомобилей Bentley Continental GT, что составляет пятую часть от общего объема продаж в люкс сегменте. Этот автомобиль оказался на первом месте, обогнав Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante, занявшие соответственно второе и третье места.

Bentley Continental GT

Важно отметить, что общий объем продаж роскошных автомобилей с пробегом в России в октябре увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 181 автомобиль.

Среди популярных марок, которые привлекают российских покупателей, можно выделить Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Если говорить о ценах на автомобили Bentley Continental GT на вторичном рынке России, они варьируются от 1,5 миллиона рублей за модель первого поколения 2004 года выпуска до 40 миллионов рублей за третье поколение, выпущенное в 2022 году.

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Источник: Автостат