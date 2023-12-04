В машине могут легко украсть данные с вашего смартфона. При одном условии
Идея о возможной краже данных со смартфона во время зарядки в автомобиле кажется на первый взгляд фантастичной. Однако, как отмечает преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, такая угроза не выглядит такой уж невероятной, как может показаться на первый взгляд.
Смартфон сегодня содержит большое количество личных данных, доступ к которым может оказаться в руках злоумышленников. В теории, можно подключиться к USB-портам автомобиля и через них внедрить вредоносные программы мониторинга. И про любой зарядке смартфона такая передача данных может произойти.
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В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства встраивается специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке, и злоумышленник получит доступ к личной информации, паролям от почты или соцсетей и банковским счетам пользователя.
Несмотря на теоретическую возможность, таких киберпреступлений пока не зафиксировано ни на Западе, ни в России. Однако нет гарантии, что они не появятся в будущем. Тем, кто предпочитает не рисковать, Шутов рекомендует при подключении гаджета в чужом автомобиле использовать собственный кабель "no data cable", в котором отсутствует возможность передачи данных.
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Источник: Прайм
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