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В машине могут легко украсть данные с вашего смартфона. При одном условии

Василий Шутов: Данные со смартфона можно украсть через зарядку в машине

Идея о возможной краже данных со смартфона во время зарядки в автомобиле кажется на первый взгляд фантастичной. Однако, как отмечает преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, такая угроза не выглядит такой уж невероятной, как может показаться на первый взгляд.

Смартфон сегодня содержит большое количество личных данных, доступ к которым может оказаться в руках злоумышленников. В теории, можно подключиться к USB-портам автомобиля и через них внедрить вредоносные программы мониторинга. И про любой зарядке смартфона такая передача данных может произойти.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Электронные права – они вообще безопасны?

В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства встраивается специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке, и злоумышленник получит доступ к личной информации, паролям от почты или соцсетей и банковским счетам пользователя.

Несмотря на теоретическую возможность, таких киберпреступлений пока не зафиксировано ни на Западе, ни в России. Однако нет гарантии, что они не появятся в будущем. Тем, кто предпочитает не рисковать, Шутов рекомендует при подключении гаджета в чужом автомобиле использовать собственный кабель "no data cable", в котором отсутствует возможность передачи данных.

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Источник: Прайм

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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