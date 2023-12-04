Эксперт рассказал, почему припаркованный автомобиль все равно нужно очищать от снега

Владимир Сажин рассказал о правилах и особенностях хранения автомобиля зимой

Не все водители любят ездить зимой. Отказ от использования автомобиля в холодный период требует особого внимания к нескольким ключевым аспектам, отметил автоэксперт Владимир Сажин.

Если он стоит на улице, его нужно периодически очищать от снега, чтобы случайно не повредил снегоуборщик или экскаватор.

Сажин также подчеркнул необходимость время от времени заводить машину и проезжать несколько метров вперед-назад. Все детали транспортного средства, включая двигатель, смазываются за счет того масла, которое находится внутри. Иначе прокладки будут сохнуть и лопаться, и из-за этого в дальнейшем возможна течь масла.

Он обратил внимание на важность поддержания в рабочем состоянии тормозной жидкости, которая может впитывать влагу при длительной стоянке автомобиля. Тосол, масло и другие технические жидкости также теряют свои характеристики при длительном стоянии авто.

Автомобилю, хранящемуся в гараже, Сажин рекомендует обеспечить хорошую вентиляцию. Даже в этом случае его необходимо периодически заводить для прогрева.

Эксперт считает, что вентилируемые закрытые паркинги - идеальное место для хранения автомобиля зимой, но предупреждает, что даже здесь нужно поддерживать чистоту кузова, замазывать и защищать сколы и обеспечивать дополнительную защиту от внешних воздействий, чтобы сохранить автомобиль в хорошем состоянии к весне.

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Источник: «Общественная служба новостей»