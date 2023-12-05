Семиместный кроссовер SWM G05 Pro уже в продаже: цены и комплектации

В России стартовали продажи кроссоверов SWM по цене от 2,4 млн рублей

Продажи кроссовера SWM стартовали на российском рынке, автомобили реализует новая сеть дилерских центров. Модели итальянского бренда уже можно приобрести в Москве, Твери, Петербурге, Казани и других городах РФ.

Бренд активно развивает свою торговую сеть, чтобы охватить как можно больше российских регионов. Первый автомобиль продали в Твери, им стал среднеразмерный кроссовер SWM G01F.

Габариты модели: 4670х1855х1740 при колесной базе 2750 мм. Под капотом у него бензиновый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом, мощностью 139 л.с., он сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT 1.

SWM G01F

В списке оснащения заявлены: светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаные сиденья, видеорегистратор, система камер кругового обзора, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером, а также система активной безопасности и «зимний пакет». Цена кроссовера SWM G01F на российском рынке стартует от 2 588 340 рублей.

За кроссовер SWM G01 просят от 2 438 220 рублей, у этого автомобиля аналогичная силовая установка и классический дизайн. В «базе» кроссовер имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную крышу, рейлинги, систему бесключевого доступа и пуска двигателя, электронный селектор управления трансмиссией.

SWM G01

В салоне кроссовера сиденья из кожи, есть вентиляция и подогрев сиденья водителя, электропривод и подогрев боковых зеркал, климат-контроль, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, камера заднего вида и обширный набор систем безопасности. В версиях повыше салон кроссовера отделан богаче, из опций – расширенный «зимний пакет» с подогревом всех пассажирских кресел и руля.

SWM G01

Стоимость семейного пятиместного кроссовера SWM G05 Pro – 2 625 960 рублей. Покупатели семиместного кроссовера SWM G05 Pro заплатят за него от 2 733 460 рублей. Автомобиль доступен в трех комплектациях.

SWM G05 Pro

SWM G05 Pro SWM G05 Pro

Выпуск SWM для российского рынка осуществляет завод «Автотор» в Калининграде.

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Источник: пресс-служба SWM