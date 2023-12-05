Семиместный кроссовер SWM G05 Pro уже в продаже: цены и комплектации
Продажи кроссовера SWM стартовали на российском рынке, автомобили реализует новая сеть дилерских центров. Модели итальянского бренда уже можно приобрести в Москве, Твери, Петербурге, Казани и других городах РФ.
Бренд активно развивает свою торговую сеть, чтобы охватить как можно больше российских регионов. Первый автомобиль продали в Твери, им стал среднеразмерный кроссовер SWM G01F.
Габариты модели: 4670х1855х1740 при колесной базе 2750 мм. Под капотом у него бензиновый двигатель объемом 1,5 л с турбонаддувом, мощностью 139 л.с., он сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT 1.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
В списке оснащения заявлены: светодиодная оптика, панорамная крыша, кожаные сиденья, видеорегистратор, система камер кругового обзора, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером, а также система активной безопасности и «зимний пакет». Цена кроссовера SWM G01F на российском рынке стартует от 2 588 340 рублей.
За кроссовер SWM G01 просят от 2 438 220 рублей, у этого автомобиля аналогичная силовая установка и классический дизайн. В «базе» кроссовер имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную крышу, рейлинги, систему бесключевого доступа и пуска двигателя, электронный селектор управления трансмиссией.
В салоне кроссовера сиденья из кожи, есть вентиляция и подогрев сиденья водителя, электропривод и подогрев боковых зеркал, климат-контроль, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, камера заднего вида и обширный набор систем безопасности. В версиях повыше салон кроссовера отделан богаче, из опций – расширенный «зимний пакет» с подогревом всех пассажирских кресел и руля.
Стоимость семейного пятиместного кроссовера SWM G05 Pro – 2 625 960 рублей. Покупатели семиместного кроссовера SWM G05 Pro заплатят за него от 2 733 460 рублей. Автомобиль доступен в трех комплектациях.
Выпуск SWM для российского рынка осуществляет завод «Автотор» в Калининграде.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: пресс-служба SWM
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!