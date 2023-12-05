В Москве снова сгорел электробус (видео)

У станции метро «Бибирево» в Москве сгорел стоящий на зарядке электробус КАМАЗ

В понедельник 4 декабря ленты московских новостей наводнили сообщения: в столице сгорел еще один электробус. СМИ со ссылкой на «Мосгортранс» сообщают, что инцидент произошел около 12:50 на конечной станции маршрута электробуса – напротив дома №20 по Костромской улице. Сообщается также, что в момент возгорания транспорт находился на подзарядке.

В салоне не было пассажиров – пострадавших в происшествии нет. Поначалу в Сети появились видео от очевидцев, снявших апогей пожара с застилающими небо клубами дыма. Чуть позже были опубликованы ролики, на которых видно, как пожарная команда тушит то, что осталось от электробуса.

В результате пожара машина практически полностью выгорела, остался только металлический остов. Один из источников идентифицирует электробус как КАМАЗ-6282 и уточняет, что выпущен он в 2021 году (на линии в Москве находится с июня того же года), то есть задолго до истории с замещением компонентов китайскими.

Причины возгорания будет устанавливать комиссия, состоящая из представителей ГУП «Мосгортранс» и КАМАЗа. Отметим, что несколько случаев возгорания таких электробусов уже фиксировалось в Москве в недавнем прошлом. Впрочем, горят не только электробусы, не только у КАМАЗа и не только в столице: минувшим летом в Санкт-Петербурге сгорел метановый автобус МАЗ.

Источник: msk1.ru, Автопоток

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