В Санкт-Петербурге сгорел автобус МАЗ с двигателем на метане
Не только московские электробусы КАМАЗ обнаружили склонность к возгоранию. Как минимум седьмой автобус МАЗ-203.947 с двигателем на сжиженном метане загорелся в Санкт-Петербурге. Первые шесть случаев произошли в 2022 году, сообщает источник со ссылкой на белорусские СМИ.
В новом инциденте автобус МАЗ-203.947 вспыхнул на подъезде к очередной остановке – по всей вероятности, машина двигалась по маршруту.
О пострадавших и жертвах не сообщается. Но, судя по опубликованной фотографии, пожарные подоспели на возгорание в его ранней стадии. Можно заметить, что эпицентр пожара находится в задней части автобуса.
Похожий характер распространения пламени был, например, при возгорании точно такого же МАЗ-203.947 в июне 2022 года - это видно по фото и видео.
То был уже второй случай за месяц, и всю партию МАЗ-203.947 с моторами на сжиженном метане собирались снять с маршрутов и отправить на экспертизу.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: True Питер, Автопоток
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен