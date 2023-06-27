В Санкт-Петербурге сгорел автобус МАЗ с двигателем на метане

На фото горящий автобус запечатлен подъезжающим к остановке – вероятно, машина находилась на маршруте…

Не только московские электробусы КАМАЗ обнаружили склонность к возгоранию. Как минимум седьмой автобус МАЗ-203.947 с двигателем на сжиженном метане загорелся в Санкт-Петербурге. Первые шесть случаев произошли в 2022 году, сообщает источник со ссылкой на белорусские СМИ.

В новом инциденте автобус МАЗ-203.947 вспыхнул на подъезде к очередной остановке – по всей вероятности, машина двигалась по маршруту.

О пострадавших и жертвах не сообщается. Но, судя по опубликованной фотографии, пожарные подоспели на возгорание в его ранней стадии. Можно заметить, что эпицентр пожара находится в задней части автобуса.

Похожий характер распространения пламени был, например, при возгорании точно такого же МАЗ-203.947 в июне 2022 года - это видно по фото и видео.

То был уже второй случай за месяц, и всю партию МАЗ-203.947 с моторами на сжиженном метане собирались снять с маршрутов и отправить на экспертизу.

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Источник: True Питер, Автопоток

Фото: https://t.me/autopotoknews