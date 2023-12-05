Доля параимпорта за 10 месяцев 2023 года составила 13% от общего объема продаж

Аналитики авторынка фиксируют снижение параллельного импорта в России

На российском рынке зафиксирован спад регистраций транспортных средств, ввезенных по схеме параллельного импорта, он начался еще в сентябре и продолжается до сих пор. К такому мнению пришли эксперты блока «Открытие Авто» и компании «Автомаркетолог».

Аналитики проанализировали объемы регистраций автомобилей, ввезенных на территорию РФ, и пришли к выводу, что продажи автомобилей достигнув пика в августе, откатились на уровень начала лета. В октябре таких машин зарегистрировано меньше на 6%, чем месяцем ранее. Доля параллельного импорта по итогам октября снизилась до 10% (11% — в сентябре). В период с января по октябрь 2023 года этот показатель составил 13% от общего объема продаж рынка.

Доля регистраций автомобилей, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта, тоже снижается на фоне общего роста рынка новых автомобилей. С сентября по октябрь доля таких машин снизилась с 11% до 10% — это самый низкий показатель с начала года.

«Ежемесячный объем машин, ввозимых по параллельному импорту, продолжит снижаться в оставшиеся месяцы 2023 года. А доля таких ТС в объеме рынка установится на уровне 10%», — подчеркивает руководитель Открытие Авто Марина Дембицкая.

По мнению гендиректора «Автомаркетолога» Олега Мосеева, общий объем регистраций автомобилей, ввезенных по параимпорту превысил отметку в 100 тысяч экземпляров, как и прогнозировали. По итогам 2023 года объем ТС, ввезенных по такой схеме, будет на уровне 130 тысяч машин. Общая сумма регистраций российском рынке преодолеет отметку в 1 млн автомобилей, согласно расчетам, подчеркнул Мосеев.

Всего за 10 месяцев 2023 года доля ввезенных по параллельному импорту автомобилей составила 13% от общего объема проданных в России. Лидерами параллельного импорта стали японские марки (34%), корейские (30%) и немецкие бренды (21%). Модельный рейтинг по итогам 10 месяцев 2023 года возглавили Hyundai Tucson, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Santa Fe и Toyota RAV4.

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Источник: tarantas.news