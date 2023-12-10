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В Подмосковье водитель-стажер угнал фургон с ценным грузом (видео)
В Подмосковье водитель-стажер угнал фургон с ценным грузом (видео)
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В Подмосковье водитель-стажер угнал фургон с ценным грузом (видео)

Мытищинская полиция поймала злоумышленника, угнавшего машину с грузом на 3 млн

Сотрудники угрозыска в Мытищах задержали 45-летнего уроженца Средней Азии – он подозревается в хищении фургона, в грузовом отсеке которого лежал груз на 3 млн рублей. До этого мужчина несколько месяцев стажировался на водителя-экспедитора в компании, торгующей автомобильными стеклами.

Получив работу, он начал выполнять рейсы, но однажды, загрузив продукцию и отправившись в пункт назначения на принадлежащем компании фургоне, он перестал выходить на связь. Сумма причиненного компании ущерба оценивается в 3 млн рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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«Подмосковные полицейские отследили путь передвижения пропавшей машины и нашли её вместе с похищенными автостеклами в Тульской области. На краденом автомобиле были установлены другие государственные регистрационные номера. Там же оперативники задержали и управлявшего им стажера», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, фигурант заключен под стражу.

Источник: МВД Медиа

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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