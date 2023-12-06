Эксперты составили топ брендов по времени года — Lada лидирует летом

Аналитики выяснили, какие марки автомобилей россияне чаще покупали зимой и летом

Россияне в зимнее время 2023 года чаще приобретали автомобили Kia, а летом отдавали предпочтение отечественной марке Lada. К таким выводам пришли аналитики «СберАвто».

В ходе исследования выяснилось, что продажи новых автомобилей на российском рынке выросли. Определились и потребительские предпочтения в части конкретных брендов. На вторичном рынке тоже наблюдался рост и расстановка приоритетов. Согласно выводам, 90% всех заключенных через сервис сделок были оформлены на автомобили с пробегом, остальные 10% — на новые.

«Зимой российские автомобилисты чаще всего приобретали автомобили марок Kia (на них приходилось 10% всех сделок), Toyota (8%), Hyundai (8%), Volkswagen (8%), Lada (7%), Nissan (6%), BMW (5%), Ford (4%), Mercedes-Benz (4%) и Skoda (4%)», — говорится в исследовании.

В период с марта по май 2023 года лидеры остались прежними, просто некоторые их них поменялись местами: первое место у Kia (10), а далее – Lada (9%), Toyota (8%), Hyundai (8%), Nissan (6%), Volkswagen (6%), BMW (6%), Mercedes-Benz (4%), Ford (4%), Mazda (4%).

Летом текущего года самой популярной стала марка Lada, на ее долю пришлось 10%, а Kia впервые потеряла процентный пункт (9%). Третье место заняла Toyota (9%), четвертое – Hyundai (6%), пятое – Nissan (6%), на шестом – Volkswagen (6%), на седьмом – BMW (5%), на восьмом – Ford (4%), на десятом – Honda и Mercedes-Benz (по 4%). В осенний период Lada снова стала первой (12%; +2 п. п.). Вторыми по популярности у россиян оказались автомобили Kia (9%) и Toyota (9%), а Hyundai (7%) замкнула тройку лидеров.

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Источник: iz.ru