Производство автомобильных шин от нового бренда наладят в России

Будущим летом в России на смену автомобильным шинам Matador придет бренд Torero

Вместо марки автомобильных шин Matador, входившей в линейку немецкого концерна Continental, на российском рынке появится новый бренд — Torero. Появлению этих шин предшествовало приобретение российских активов Continental холдингом S8 Capital с последующей консолидацией отечественных шинных предприятий.

Выпуском шин модели Torero занимается завод Gislaved (бывший калужский завод Continental). Первая партия состоит из летних шин для легкового и легкого коммерческого транспорта. Производитель гарантирует: передовые производственные технологии благодаря использованию качественных комплектующих будут сохранены.

Стоит отметить, что линейка 2024 года включает в себя три базовые модели:

Torero MP47 — летняя резина для легковых автомобилей и кроссоверов. Шины обеспечивают комфорт, долговечность, их отличают высокие динамические характеристики

— летняя резина для легковых автомобилей и кроссоверов. Шины обеспечивают комфорт, долговечность, их отличают высокие динамические характеристики Torero MP82 – летняя HT-модель для кроссоверов и внедорожников. Уэтих шин повышенный ресурс

– летняя HT-модель для кроссоверов и внедорожников. Уэтих шин повышенный ресурс Torero MP72 – летняя AT резина для бездорожья. Ее отличают универсальные характеристики и высокая степень износостойкости.

Другими словами, марка Torero призвана стать преемником Matador с сохранением принципов высоких стандартов качества. Старт продаж шин нового бренда запланирован на лето 2024 года.

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Источник: cenyavto.com