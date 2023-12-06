Производство автомобильных шин от нового бренда наладят в России
Вместо марки автомобильных шин Matador, входившей в линейку немецкого концерна Continental, на российском рынке появится новый бренд — Torero. Появлению этих шин предшествовало приобретение российских активов Continental холдингом S8 Capital с последующей консолидацией отечественных шинных предприятий.
Выпуском шин модели Torero занимается завод Gislaved (бывший калужский завод Continental). Первая партия состоит из летних шин для легкового и легкого коммерческого транспорта. Производитель гарантирует: передовые производственные технологии благодаря использованию качественных комплектующих будут сохранены.
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Стоит отметить, что линейка 2024 года включает в себя три базовые модели:
- Torero MP47 — летняя резина для легковых автомобилей и кроссоверов. Шины обеспечивают комфорт, долговечность, их отличают высокие динамические характеристики
- Torero MP82 – летняя HT-модель для кроссоверов и внедорожников. Уэтих шин повышенный ресурс
- Torero MP72 – летняя AT резина для бездорожья. Ее отличают универсальные характеристики и высокая степень износостойкости.
Другими словами, марка Torero призвана стать преемником Matador с сохранением принципов высоких стандартов качества. Старт продаж шин нового бренда запланирован на лето 2024 года.
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Источник: cenyavto.com
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