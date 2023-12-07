Седан Venucia D60 Plus от Nissan и Dongfeng доступен в РФ в четырех комплектациях

В России объявлен старт продаж седана Venucia D60 Plus от 2,54 млн рублей

Компания Ixen Motors анонсировала выход на российский рынок седана Venucia D60 Plus. На выбор покупателей четыре комплектации, цена автомобиля варьируется от 2,54 млн до 2,96 млн рублей.

Габариты Venucia D60 Plus: 4761х1803х1487 мм при колесной базе 2701 мм. Седан D-класса отличает просторный салон. У автомобиля атмосферный двигатель объемом 1,6 л мощностью 122 л.с., крутящий момент – 155 Нм. С бензиновым мотором HR16, модификациями которого оснащены Nissan Juke и Nissan Qashqai, сочетается вариатор Xtronic разработки Nissan. Расход топлива Venucia D60 Plus составляет 6,18 л/100 км.

Venucia D60 Plus

Venucia D60 Plus доступен к заказу в четырех комплектациях: Standard, Comfort, Elite, Luxury. В «базе» у седана легкосплавные колесные диски с шинами 195/60 R16. На передней и задней осях Venucia D60 Plus Standard установлены дисковые тормоза, светодиодная оптика. В салоне – ж/к приборная панель, есть два динамика, FM-радио, USB-порт для зарядки, шестипозиционная регулировка сиденья водителя, электростеклоподъемники с защитой от защемления, фильтром PM2.5, подсветкой первого и второго рядов и розеткой 12В.

Кузов D60 Plus сделан по технологии UHSS, он обладает высокой жесткостью на кручение. В базовой комплектации заявлены две фронтальные подушки безопасности и система активных ассистентов безопасности ESP, EBD, ESC. Стоимость такой версии составляет 2,54 млн рублей.

Venucia D60 Plus

У Venucia D60 Plus Comfort аналогичные колесные диски, в салоне сенсорный экран HD-качества диагональю 8 дюймов, есть кондиционер и система беспроводного соединения с телефоном Bluetooth. Стоимость этой модификации – 2,72 млн рублей.

В комплектации Venucia D60 Plus Elite у седана светодиодные дневные ходовые огни в форме крыльев. В салоне – четыре динамика, многофункциональное рулевое колесо, панорамный люк с электроприводом, воздуховоды для заднего ряда сидений, освещение багажного отсека. В списке оснащения заявлены: дополнительные боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. Рекомендуемая розничная цена Venucia D60 Plus Elite составляет 2,85 млн рублей.

Venucia D60 Plus

Максимальная комплектация Venucia D60 Plus Luxury имеет легкосплавные диски с шинами 205/50 R17. Диагональ центрального экрана – 10 дюймов, приборная панель с 5-дюймовым цветным экраном. Многофункциональное рулевое колесо обтянуто кожей. Водительское сиденье имеет регулировку в шести положениях, есть online-радио, шесть динамиков. Для удобства пассажиров заднего ряда предусмотрены подлокотник с подстаканниками и подголовник. В салоне есть подушки безопасности занавесочного типа, два USB-порта. Цена этой версии Venucia D60 Plus Luxury – 2,6 млн рублей.

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Источник: rg.ru