Суд: валокордин – еще не повод наказывать водителя

Следы лекарства с наркотическим компонентом не безусловный повод лишения прав

В октябре 2022 года водитель был остановлен на автодороге «Крым». Инспекторам показалось, что он нетрезв. Несмотря на его готовность пройти освидетельствование на опьянение, процедура по непонятным причинам не состоялась. В результате водителя доставили в больницу, где использовали устаревший алкотестер, не включенный в федеральный список приборов по обеспечению единства измерений.

Водителя обвинили в вождении в нетрезвом виде, несмотря на устаревший алкотестер и аргументацию адвоката. Кроме того, анализ мочи выявил следы фенобарбитала (вещество входит в Валокордин) в организме водителя, хотя он и утверждал, что употреблял этот препарат строго по назначению врача.

Все суды признали его пьяным вплоть до кассационного и постановили лишить прав на полтора года и назначить штраф 30 тысяч рублей.Верховный суд, рассмотрев материалы дела, отметил неправомерность использования устаревшего алкотестера и недостаточность оценки наличия фенобарбитала. Судами не было исследовано заявление водителя, что валокордин он принимал по назначению врача.

Дело направили на новое рассмотрение в мировой суд, который заново исследовав обстоятельства, оправдал водителя, уделив внимание медицинской рекомендации употребления вещества.

Это прогрессивное решение Верховного суда, считают адвокаты. Впервые Верховный суд обратил внимание не на наличие вещества в организме, а на назначение врача к его употреблению.

Раньше любое количество вещества из списка запрещенных становилось поводом для лишения его прав. Это решение подчеркивает проблему законодательства, которое не учитывает медицинские назначения врачей, и не позволяет водителям принимать рекомендованные препараты.

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Источник: «Российская газета»