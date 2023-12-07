«Вечерней Москве» 100 лет – чем уникально издание

«За рулем» поздравляет редакцию «Вечерней Москвы» с юбилеем

Прошло 100 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерняя Москва». В течение всех этих лет издание ни на один день не приостанавливало свою работу. Даже в годы Великой Отечественной войны, оставаясь единственной в стране ежедневной городской газетой.

«Вечерняя Москва» всегда была достоверным источником проверенной информации и освещала политическую, экономическую и культурную жизнь столицы. Таким издание остается и сегодня.

В редакции газеты работают профессионалы высокого уровня, знающие, что именно волнует людей разных поколений – таких непохожих, но объединенных одним городом, Москвой. Именно поэтому издание пользуется доверием среди своих читателей. Газета постоянно ведет диалог с людьми, получая от них письма и обращения.

Газета постоянно развивается и расширяет линейку издаваемых под брендом «Вечерней Москвы» газет и журналов.

Редакция «За рулем» поздравляет редакцию «Вечерней Москвы» и всех, кто работал в ней, а также читает эту нестареющую газету, с юбилеем!