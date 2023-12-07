Китайские компании хотят продать в РФ слишком много машин

Автомаркетолог: прогноз в 1,2 млн машин из Китая в 2024 году – завышенная планка

Специалисты сопоставили две интересные цифры, связанные с прогнозом авторынка РФ на следующий год. Источник со ссылкой на генерального директора компании «Автомаркетолог» Олега Моисеева пишет: если сложить все прогнозы по российским продажам в 2024 году, опубликованные автомобильными компаниями из КНР, получится, что совокупно они собираются реализовать 1,2 млн своих легковушек.

Вместе с тем, оптимистичный прогноз «Автостата» по всему авторынку в целом предусматривает продажу 1,48 млн автомобилей. И помимо китайских компаний, в эту цифру входят продажи АВТОВАЗа, УАЗа, Москвича, Моторинвеста (Evolute), а также распродажа складских запасов машин ушедших брендов.

Таким образом, прогноз в 1,2 млн машин только из Китая – это завышенная планка, считает Моисеев. Причем такое количество «китайцев» действительно может попасть в Россию – и, соответственно, будет выкуплено дилерами. Они понесут чрезмерные затраты и забьют склады, однако едва ли будут снимать эту нагрузку посредством скидок покупателям, замечает источник.

Источник: Китайские автомобили