Китайские компании хотят продать в РФ слишком много машин
Специалисты сопоставили две интересные цифры, связанные с прогнозом авторынка РФ на следующий год. Источник со ссылкой на генерального директора компании «Автомаркетолог» Олега Моисеева пишет: если сложить все прогнозы по российским продажам в 2024 году, опубликованные автомобильными компаниями из КНР, получится, что совокупно они собираются реализовать 1,2 млн своих легковушек.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Вместе с тем, оптимистичный прогноз «Автостата» по всему авторынку в целом предусматривает продажу 1,48 млн автомобилей. И помимо китайских компаний, в эту цифру входят продажи АВТОВАЗа, УАЗа, Москвича, Моторинвеста (Evolute), а также распродажа складских запасов машин ушедших брендов.
Таким образом, прогноз в 1,2 млн машин только из Китая – это завышенная планка, считает Моисеев. Причем такое количество «китайцев» действительно может попасть в Россию – и, соответственно, будет выкуплено дилерами. Они понесут чрезмерные затраты и забьют склады, однако едва ли будут снимать эту нагрузку посредством скидок покупателям, замечает источник.
Источник: Китайские автомобили
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!