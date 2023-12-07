#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля — объясняем, почему
Не следует во время парковки выворачивать колеса автомобиля — объясняем, почему
Водителям объяснили, почему из-за вывернутых...
Депутаты сразу во втором и третьем чтении проголосовали за отмену двойного взимания НДС
Депутаты сразу во втором и третьем чтении проголосовали за отмену двойного взимания НДС
Госдума РФ приняла закон об отмене двойного НДС...
Fiat Titano
Для авторынков разных стран «начинка» у обновленного пикапа Fiat Titano будет разной
Fiat анонсировал старт предзаказов на...

Для авторынков разных стран «начинка» у обновленного пикапа Fiat Titano будет разной

Fiat анонсировал старт предзаказов на обновленный рамный пикап Titano

Бренд Fiat, принадлежащий автогиганту Stellantis, рассекретил внешность среднеразмерного рамного пикапа Titano, предназначенного для стран Латинской Америки и Африки.

Официальный дебют пикапа Titano состоялся в конце 2022 года, а весной 2023-го компания опубликовала официальные тизеры. Судя по экстерьеру, Fiat Titano похож на своего «донора» — Peugeot Landtrek, об этом свидетельствуют аналогичная головная оптика и нижняя часть переднего бампера с противотуманными фарами. Отличия у автомобилей только в оформлении решетки радиатора — у Titano нет хромированной окантовки.

Fiat Titano
Fiat Titano
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

Салон пикапа выполнен в коже, в списке опций информационно-развлекательная система с большим центральным тачскрином, есть камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и функция помощи при спуске. По словам производителя, «начинка» будет отличаться в зависимости от рынка сбыта.

В Алжире уже стартовал прием предзаказов, модель предлагается там в модификациях Single Cab 4x2 и Double Cab 4x4. Грузовик оснащен дизельным мотором Peugeot Landtrek объемом 1,9 л, его мощность 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Fiat Titano
Fiat Titano

В гамме французского «донора» есть также бензиновая «турбочетверка» объемом 2,4 л и мощностью 210 л.с. (320 Нм). Для стран Латинской Америки версия Fiat Titano получит турбодизель объемом 2,2 л и мощностью 140 л.с.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: kolesa.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемFiat
Фото:За РулемFiat
Поделиться:
Оцените материал:
0