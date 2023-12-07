Для авторынков разных стран «начинка» у обновленного пикапа Fiat Titano будет разной
Бренд Fiat, принадлежащий автогиганту Stellantis, рассекретил внешность среднеразмерного рамного пикапа Titano, предназначенного для стран Латинской Америки и Африки.
Официальный дебют пикапа Titano состоялся в конце 2022 года, а весной 2023-го компания опубликовала официальные тизеры. Судя по экстерьеру, Fiat Titano похож на своего «донора» — Peugeot Landtrek, об этом свидетельствуют аналогичная головная оптика и нижняя часть переднего бампера с противотуманными фарами. Отличия у автомобилей только в оформлении решетки радиатора — у Titano нет хромированной окантовки.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Салон пикапа выполнен в коже, в списке опций информационно-развлекательная система с большим центральным тачскрином, есть камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и функция помощи при спуске. По словам производителя, «начинка» будет отличаться в зависимости от рынка сбыта.
В Алжире уже стартовал прием предзаказов, модель предлагается там в модификациях Single Cab 4x2 и Double Cab 4x4. Грузовик оснащен дизельным мотором Peugeot Landtrek объемом 1,9 л, его мощность 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.
В гамме французского «донора» есть также бензиновая «турбочетверка» объемом 2,4 л и мощностью 210 л.с. (320 Нм). Для стран Латинской Америки версия Fiat Titano получит турбодизель объемом 2,2 л и мощностью 140 л.с.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: kolesa.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!