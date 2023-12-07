Для авторынков разных стран «начинка» у обновленного пикапа Fiat Titano будет разной

Fiat анонсировал старт предзаказов на обновленный рамный пикап Titano

Бренд Fiat, принадлежащий автогиганту Stellantis, рассекретил внешность среднеразмерного рамного пикапа Titano, предназначенного для стран Латинской Америки и Африки.

Официальный дебют пикапа Titano состоялся в конце 2022 года, а весной 2023-го компания опубликовала официальные тизеры. Судя по экстерьеру, Fiat Titano похож на своего «донора» — Peugeot Landtrek, об этом свидетельствуют аналогичная головная оптика и нижняя часть переднего бампера с противотуманными фарами. Отличия у автомобилей только в оформлении решетки радиатора — у Titano нет хромированной окантовки.

Fiat Titano

Салон пикапа выполнен в коже, в списке опций информационно-развлекательная система с большим центральным тачскрином, есть камеры кругового обзора, блокировка заднего дифференциала и функция помощи при спуске. По словам производителя, «начинка» будет отличаться в зависимости от рынка сбыта.

В Алжире уже стартовал прием предзаказов, модель предлагается там в модификациях Single Cab 4x2 и Double Cab 4x4. Грузовик оснащен дизельным мотором Peugeot Landtrek объемом 1,9 л, его мощность 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Fiat Titano

В гамме французского «донора» есть также бензиновая «турбочетверка» объемом 2,4 л и мощностью 210 л.с. (320 Нм). Для стран Латинской Америки версия Fiat Titano получит турбодизель объемом 2,2 л и мощностью 140 л.с.

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Источник: kolesa.ru