ДТ-54 – рассказываем историю легендарного трактора! (видео)

В документальном фильме показали историю первого дизельного трактора ДТ-54

На протяжении тридцати лет с конвейеров трех тракторостроительных заводов – Сталинградского, Харьковского и Алтайского – сходил гусеничный трактор общего назначения ДТ-54. Общее назначение – это культивация, пахота, уборка, посев сельскохозяйственных культур, землеройные, планировочные и другие работы.

По всем характеристикам ДТ-54 превосходил предшественников. Проходимость, тяговые качества, надежность как нельзя лучше отвечали требованиям на протяжении всех лет его выпуска.

А началось все на заре 1930 годов, когда на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) был создан дизельный тракторный двигатель. Но заменить предыдущий, работающий на керосине мотор он не смог: отечественная промышленность не была готова к выпуску топливной аппаратуры и самого дизельного топлива.

Первые дизельные двигатели испытывали на тракторах СТЗ-НАТИ. Конструкторский поиск по новому трактору продолжался в военные годы и уже после окончания Великой Отечественной. В итоге новый трактор расходовал на 30% меньше горючего, которое к тому же было дешевле, чем использовавшийся раньше керосин. Но стать всенародным любимцем у ДТ-54 получилось не сразу... Смотрим!

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