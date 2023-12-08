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Этот прибор прогреет машину в три раза быстрее — главное, выбрать безопасную модель

Автоэлектрик рассказал, как прогреть машину в мороз всего за 5-10 минут

Одним из эффективных способов прогреть машину в мороз является использование компактного автомобильного обогревателя. В зависимости от модификаций со своей задачей такой прибор справится за 5-10 минут. Таким мнением с Пятым каналом поделился автоэлектрик Максим Фокин.

Он подчеркнул, что не все обогреватели подойдут для прогрева машины. Например, спиральные сильно сушат воздух в салоне, и они пожароопасны.

Инфракрасные обогреватели могут обогреть только небольшую площадь, при их высокой стоимости это непрактично, отмечает Фокин. Самыми подходящими принято считать керамические тепловентиляторы.

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«В своей конструкции они имеют керамический нагреватель, который не сушит воздух и не нагревается до большой температуры, что является пожаробезопасным», — объясняет эксперт.

В ходе тестирования вместе с «Самой полезной передачей» Пятого канала Фокин проверил функционал трех вариантов обогревателей с одинаковой мощностью 150 ватт, но разных ценовых категорий. В итоге выяснилось, что самым безопасным для использования оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором.

Также тесты продемонстрировали, что высокая цена не всегда является гарантией качества. Но в целом, все образцы отлично справились со своей задачей, они соответствовали временным параметрам обогрева автомобиля, которые заявляли производители — от 5 до 10 минут.

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Источник: 5-tv.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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