Этот прибор прогреет машину в три раза быстрее — главное, выбрать безопасную модель

Автоэлектрик рассказал, как прогреть машину в мороз всего за 5-10 минут

Одним из эффективных способов прогреть машину в мороз является использование компактного автомобильного обогревателя. В зависимости от модификаций со своей задачей такой прибор справится за 5-10 минут. Таким мнением с Пятым каналом поделился автоэлектрик Максим Фокин.

Он подчеркнул, что не все обогреватели подойдут для прогрева машины. Например, спиральные сильно сушат воздух в салоне, и они пожароопасны.

Инфракрасные обогреватели могут обогреть только небольшую площадь, при их высокой стоимости это непрактично, отмечает Фокин. Самыми подходящими принято считать керамические тепловентиляторы.

«В своей конструкции они имеют керамический нагреватель, который не сушит воздух и не нагревается до большой температуры, что является пожаробезопасным», — объясняет эксперт.

В ходе тестирования вместе с «Самой полезной передачей» Пятого канала Фокин проверил функционал трех вариантов обогревателей с одинаковой мощностью 150 ватт, но разных ценовых категорий. В итоге выяснилось, что самым безопасным для использования оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором.

Также тесты продемонстрировали, что высокая цена не всегда является гарантией качества. Но в целом, все образцы отлично справились со своей задачей, они соответствовали временным параметрам обогрева автомобиля, которые заявляли производители — от 5 до 10 минут.

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Источник: 5-tv.ru