Этот прибор прогреет машину в три раза быстрее — главное, выбрать безопасную модель
Одним из эффективных способов прогреть машину в мороз является использование компактного автомобильного обогревателя. В зависимости от модификаций со своей задачей такой прибор справится за 5-10 минут. Таким мнением с Пятым каналом поделился автоэлектрик Максим Фокин.
Он подчеркнул, что не все обогреватели подойдут для прогрева машины. Например, спиральные сильно сушат воздух в салоне, и они пожароопасны.
Инфракрасные обогреватели могут обогреть только небольшую площадь, при их высокой стоимости это непрактично, отмечает Фокин. Самыми подходящими принято считать керамические тепловентиляторы.
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«В своей конструкции они имеют керамический нагреватель, который не сушит воздух и не нагревается до большой температуры, что является пожаробезопасным», — объясняет эксперт.
В ходе тестирования вместе с «Самой полезной передачей» Пятого канала Фокин проверил функционал трех вариантов обогревателей с одинаковой мощностью 150 ватт, но разных ценовых категорий. В итоге выяснилось, что самым безопасным для использования оказался обогреватель с дополнительной защитой от перегрева — терморегулятором.
Также тесты продемонстрировали, что высокая цена не всегда является гарантией качества. Но в целом, все образцы отлично справились со своей задачей, они соответствовали временным параметрам обогрева автомобиля, которые заявляли производители — от 5 до 10 минут.
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Источник: 5-tv.ru
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