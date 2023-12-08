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Иногда вместо диагностики ходовой части авто нужно убрать снег под бампером — эксперт

Эксперт объяснил, как скопившийся под бампером лед ухудшает управляемость авто

Лед, скопившийся на арках колес, дисках и в полостях бампера автомобиля во время его эксплуатации при сильном снегопаде, может негативно отразиться на управляемости машины. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил автоэксперт Александр Гоман.

Он подчеркнул, что снег может скапливаться под бампером и во время парковки автомобиля в заваленном снегом дворе. Дело в том, что под воздействием тепла двигателя машины снежные осадки в буквальном смысле «коксуются» в лед.

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«Примерно то же самое происходит со снегом, который сбивается за колесными дисками. Из-за этого на автомобиле скапливаются до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно. А приводит она к плохой управляемости автомобиля, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов», — объясняет собеседник издания.

Гоман отметил, что лед может намерзать на рычагах, рулевых механизмах, во время снегопадов автовладельцы именно по этой причине чаще всего обращаются в сервисы для диагностики ходовой части. Хотя на самом деле все дело в намерзшем льде, констатирует автоэксперт.

Не стоит забывать, что во время расчистки снега коммунальными машинами есть риск повреждения автомобиля различным мусором, который загребается техникой и остается на дороге и обочине. Речь идет о том, что в машину могут попасть различные металлические детали или куски проволоки. Кроме того, «взрыхленные» спецтехникой камни могут полететь в лобовое стекло или фары машины. Необходимо с большой предосторожностью передвигаться по свежерасчищенным дорогам, резюмировал Гоман.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
Фото:За РулемUnsplash
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