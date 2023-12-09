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Самый дешевый кроссовер Skoda вернулся в Россию

На российском рынке появилась удлиненная китайская версия Skoda Karoq

На начало декабря в российских автосалонах насчитывается несколько десятков экземпляров Skoda Karoq в разных комплектациях по цене от 3 400 000 до 3 990 000 рублей.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Новые автомобили Karoq, выпущенные в 2023 году, доступны у дилеров в различных городах России, включая Москву, Подмосковье, Краснодар, Минеральные Воды, Аксай, Волгоград, Новороссийск, Курск, Омск и Пермь. Кроме того, в ближайшее время они также появятся в автосалонах Екатеринбурга и Ставрополя.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Skoda Karoq оснащен 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Уже в базовой комплектации автомобили оборудованы двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и зеркал, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным ЖК-экраном, парктрониками спереди и сзади, камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфона, обтянутым кожей мультирулем и кожаными сиденьями, панорамной крышей и многим другим.

Интересной особенностью китайских версий Karoq, которые продаются в России, является их размер. Они длиннее европейских моделей на 50 мм и имеют повышенный клиренс на 12 мм благодаря перенастроенной подвеске.

Производство этих моделей Karoq осуществляется на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае.

Источник: Автоновости дня

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемSkoda
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Фото:За РулемSkoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

+6