Самый дешевый кроссовер Skoda вернулся в Россию

На российском рынке появилась удлиненная китайская версия Skoda Karoq

На начало декабря в российских автосалонах насчитывается несколько десятков экземпляров Skoda Karoq в разных комплектациях по цене от 3 400 000 до 3 990 000 рублей.

Skoda Karoq

Новые автомобили Karoq, выпущенные в 2023 году, доступны у дилеров в различных городах России, включая Москву, Подмосковье, Краснодар, Минеральные Воды, Аксай, Волгоград, Новороссийск, Курск, Омск и Пермь. Кроме того, в ближайшее время они также появятся в автосалонах Екатеринбурга и Ставрополя.

Skoda Karoq оснащен 150-сильным бензиновым турбомотором TSI объемом 1,4 литра, семиступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Уже в базовой комплектации автомобили оборудованы двухзонным климат-контролем, подогревом передних сидений и зеркал, цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с сенсорным ЖК-экраном, парктрониками спереди и сзади, камерой заднего вида, беспроводной зарядкой для смартфона, обтянутым кожей мультирулем и кожаными сиденьями, панорамной крышей и многим другим.

Интересной особенностью китайских версий Karoq, которые продаются в России, является их размер. Они длиннее европейских моделей на 50 мм и имеют повышенный клиренс на 12 мм благодаря перенастроенной подвеске.

Производство этих моделей Karoq осуществляется на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Китае.

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Источник: Автоновости дня