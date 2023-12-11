АО ВТБ Лизинг расширил каталог автомобилей до 2000+ на платформе «Цифровой автолизинг»

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АО ВТБ Лизинг расширил платформу для онлайн-сделок «Цифровой автолизинг».

В каталоге представлены более 2000 предложений новых легковых автомобилей различных марок и моделей в ценовых категориях до 10 млн рублей. Такого значительного объёма предложений удалось достичь благодаря подключению ведущих игроков в автомобильном ритейле – «Автомир» с федеральным охватом, «БорисХоф» с его московскими салонами, а также «Максимум» с широким покрытием в Северо-Западном федеральном округе. Предложения дилерских центров интегрированы в платформу и все автомобили из каталога доступны в наличии или в поставке до 30 дней по фиксированным ценам, которые прозрачно отображаются в договоре лизинга, не требуя дополнительного подтверждения у дилера.

«Мы развиваем платформу «Цифровой автолизинг» и расширяем её возможности для клиентов, предлагая технологично и по-новому посмотреть на процесс оформления лизинговой сделки. Сейчас на платформе более 2000 автомобилей, их количество будет расти вместе с подключением новых партнёров, что даст возможность максимально быстро и удобно подобрать нужный автомобиль для решения бизнес-задач», – отметил Андрей Кокорев, директор ООО «Цифровой автолизинг» (входит в ГК АО ВТБ Лизинг).

Платформа «Цифровой автолизинг» была запущена в мае 2023 года. Для клиентов используется удобный и понятный интерфейс, улучшенные фильтры для поиска автомобиля, есть функции добавления машины в избранное и сохранение расчётов. Это современное решение, с помощью которого каждый предприниматель дистанционно может подобрать и забронировать нужный ему автомобиль, получить мгновенное одобрение по сделке, предоставив минимальный пакет документов, и подписать договор лизинга электронной подписью.

Каждый может совершить сделку на комфортных условиях и выбрать оптимальный ежемесячный платёж, комбинируя её параметры: размер аванса и срок лизинга, а также подобрать страховую компанию из перечня предложений. Причём включать страховку в платежи или оплачивать отдельно, клиент выбирает самостоятельно. В случае отсутствия необходимого автомобиля в каталоге, можно воспользоваться услугой подбора по заданным параметрам через форму обратной связи. Любой автомобиль в «Цифровом автолизинге» можно быстро выбрать, забронировать и получить в автосалоне уже на следующий день.

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