Можно сэкономить топливо и ресурс агрегатов машины, если зимой отключить эту опцию

Эксперт объяснил, как дистанционный запуск ДВС негативно влияет на ресурс авто

Зимой у автовладельцев востребован дистанционный запуск двигателя машины, но при очевидных плюсах, у него есть минусы. О нюансах «Российской газете» рассказал автоэксперт Сергей Пономарев. Он подчеркнул, что зимой при дистанционном запуске из-за отсутствия контроля можно пропустить утечку технической жидкости.

«Особенно характерна проблема для автомобилей с большим пробегом и не устраненными дефектами. Причиной утечки могут быть повреждения привода вспомогательных агрегатов. Если машина продолжает работать в моменте, когда случилась утечка, это может привести к серьезному повреждению и дорогостоящему ремонту», — объясняет собеседник издания.

Но можно избежать этого при помощи сигнализации с GSM-модулем, у которого есть защита. Водитель получит сигнал в случае перегрева или потери зарядки. Без такого GSM-модуля владелец машины не узнает о проблеме.

Кроме того, случаются проблемы во время автозапуска зимой и с выхлопной системой. Если автомобиль припаркован под уклоном, когда задняя ось находится в положении выше передней, например, на сугробе, выхлопная система может перемерзнуть. Из-за частых запусков в системе образуется конденсат, но так как машина не движется, он попросту замерзает, подчеркивает Пономарев.

Поэтому всегда нужно парковаться на ровной поверхности или так, чтобы задняя ось была ниже передней. Обязательно по возможности периодически выходить и осматривать показатели приборов, можно периодически добавлять оборотов для избавления от конденсата.

Стоит помнить, что во время кратковременных запусков при низких температурах аккумулятор полностью не заряжается. Если не будет поездок на большие расстояния, АКБ полностью разрядится, и машина не заведется, отмечает эксперт. На время отпуска или если автомобиль не планируется использовать длительное время, лучше отключить автопрогрев. Таким образом можно сэкономить топливо, и ресурс агрегатов и жидкостей не будет вырабатываться, резюмировал Пономарев.

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Источник: rg.ru