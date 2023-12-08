Опытные водители деактивируют кнопку ESP зимой — объясняем первопричину

Водителям рассказали, как кнопка ESP поможет при передвижении по ледяной трассе

Практически все современные автомобили оборудованы различными системами безопасности, включая систему стабилизации ESP. Есть несколько причин, по которым продвинутые водители отключают ее зимой.

Система ESP способствует передвижению автомобиля заданным курсом по трассе с наледью, а также предотвращает пробуксовку колес относительно дорожного покрытия. Такой эффект стабилизации достигается благодаря торможению проскальзывающих колес и уменьшению подачи топлива в двигатель.

Наверняка у многих автовладельцев были ситуации, когда на скользкой дороге активация ESP при нажатии на педаль газа приводит к тому, что автомобиль вместо разгона медленно трогается с места. Это происходит потому, что ESP «ограничивает» мощность двигателя если возникает пробуксовка ведущих колес. Именно поэтому многие опытные водители отключают ESP в зимнее время года.

Режим OFF кнопки ESP помогает автомобилю быстрее набрать скорость и сохранять стабильность при передвижении по снегу или ледяной дороге.

Система стабилизации может выручить во время заноса, особенно на высокой скорости, а за рулем начинающий водитель, не обладающий навыками вождения в экстремальных условиях.

Опытные автомобилисты активируют кнопку ESP в режиме OFF намеренно, чтобы полностью держать управление автомобиля под контролем и позволить ей войти в управляемый занос. Также отключение ESP помогает в ситуации, если машина застряла в снегу. Без активированной системы стабилизации проще выбраться из сугроба враскачку, уточняют эксперты.

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Источник: njcar.ru